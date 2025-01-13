Участница Великой Отечественной войны Раиса Сысойкина отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Поздравить ветерана с юбилеем приехали активисты районного женсовета Елена Батова и Юлия Лановая с детьми, глава администрации Спасского района Нина Соломонова. Она поблагодарила Раису Сысойкину за мужество и отвагу, проявленные ею, еще совсем юной девушкой, в годы войны.

Раиса Сысойкина родилась в селе Смыково Сапожковского района 13 января 1925 года. В 16 лет девушку настигла война. Юная девушка рыла окопы, работала на лесозаготовках. Обутая в лапти, она валила лес два месяца. Потом в Сапожке начались бомбежки. В 1943 году 18-летнюю Раису забрали на фронт.

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Девушек учили работать на радиолокационной станции «СОН-3К». Раиса Сысойкина пеленговала вражеские самолеты и всю передавала оператору информацию о них.

«Я была оператором по азимуту, на машине два параболоида стояли, и вот я эти параболоиды вращала, следила за полетом самолетов и передавала на батарею. А их по моим данным сбивали», – рассказала Раиса Федоровна.

Раиса Федоровна вернулась в Сапожок 23 июня 1945 года. Сейчас она живет в Спасске в семье племянницы. Награждена орденом Отечественной войны II степени.