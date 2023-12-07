Участница из Рязани появится на шоу ТНТ «Ярче Звёзд»

В эту субботу, 9 декабря, на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск проекта «Ярче звёзд», в котором участники перевоплощаются в известных исполнителей. Задача не из простых, ведь им предстоит продемонстрировать все грани таланта не только своего, но и своего кумира. Участников объединяют в 4 команды по 3 человека, и они соревнуются между собой. Главный приз – это 500 тысяч рублей, которые достанутся победителю. Он сможет потратить их на осуществление своих желаний, а также его ждет участие в суперфинале.

В новом выпуске музыкального шоу примет участие вокалистка Оксана Алёшина родом из Рязани. Про Рязань девушка отзывается очень тепло:

Рязань – мой родной город. Здесь я родилась и здесь живёт моя семья. Культурный код этого города уникален – здесь живут очень творческие и добрые люди.

Певице 33 года, она является продюсером и автором-исполнителем, параллельно руководит вокальной школой. Она участвовала в известных музыкальных фестивалях и является победительницей проектов.

Девушка призналась, что ей легко далось перевоплощение в кумира, ведь творчество и образ этого артиста отзывается ей:

Творчество артистки, чьи песни я исполняю на проекте «Ярче звёзд», оказало большое влияние на формирование меня как певицы. Я ощущаю, что её творчество мне по-настоящему близко.

Оксана рассказала, что приняла решение об участии, чтобы привлечь внимание к своему творчеству. Она сочиняет собственные песни и музыку:

Это песни о любви и лёгкости с главным посланием быть собой, пребывать верным внутреннему компасу и давать случаться новому.

Выигрыш девушка хотела бы потратить на запись полноформатного альбома с привлечением живых музыкантов, который будет дополнен мультиками с единой сюжетной линией.

Выпуск выйдет в эфир в субботу, 9 декабря, в 21:00.