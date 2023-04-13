Учащиеся Рязанского Дворца детского творчества успешно выступили на спортивных состязаниях в Москве

Учащиеся МАУДО «РГДДТ» приняли участие в Первенстве России по фитнес-аэробике и в Московском фестивале физической культуры, спорта и фитнеса.

С 5 по 11 апреля в г. Москва учащиеся МАУДО «РГДДТ», которые являются членами сборной команды Рязанской области по фитнес-аэробике, приняли участие в Первенстве России по фитнес-аэробике и в Московском фестивале физической культуры, спорта и фитнеса «Я выбираю спорт». В соревнованиях принимали участие более 5000 участников из 30 регионов Российской Федерации.

В фестивальной программе:

1 место – команда «Рязань ДДТ», дисциплина Аэробика большая группа 11-17 лет;

2 место – команда «Ласточки», дисциплина Аэробика 5 человек 11-13 лет;

3 место – команда «Пантеры», дисциплина Аэробика 5 человек 14-16 лет. Спортивная аэробика:

6 место – Боронбекова Арина и Петрова Ксения, дисциплина 2 человека-дуэт 15-17 лет, финалисты.

Аэробика 2 человека 11-12 лет:

8 место — Игнатова Мария и Соколова Полина.

Первенство России по фитнес-аэробике:

9 место – команда «Ласточки», дисциплина Аэробика 5 человек 11-13 лет.

Администрация Дворца детского творчества поздравляет спортсменок и педагога дополнительного образования Алешкину Елену Александровну с отличными результатами!