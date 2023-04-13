Учащиеся Рязанского Дворца детского творчества успешно выступили на спортивных состязаниях в Москве

Учащиеся МАУДО «РГДДТ» приняли участие в Первенстве России по фитнес-аэробике и в Московском фестивале физической культуры, спорта и фитнеса.
С 5 по 11 апреля в г. Москва учащиеся МАУДО «РГДДТ», которые являются членами сборной команды Рязанской области по фитнес-аэробике, приняли участие в Первенстве России по фитнес-аэробике и в Московском фестивале физической культуры, спорта и фитнеса «Я выбираю спорт». В соревнованиях принимали участие более 5000 участников из 30 регионов Российской Федерации.
В фестивальной программе:
1 место – команда «Рязань ДДТ», дисциплина Аэробика большая группа 11-17 лет;
2 место – команда «Ласточки», дисциплина Аэробика 5 человек 11-13 лет;
3 место – команда «Пантеры», дисциплина Аэробика 5 человек 14-16 лет. Спортивная аэробика:
6 место – Боронбекова Арина и Петрова Ксения, дисциплина 2 человека-дуэт 15-17 лет, финалисты.
Аэробика 2 человека 11-12 лет:
8 место — Игнатова Мария и Соколова Полина.
Первенство России по фитнес-аэробике:
9 место – команда «Ласточки», дисциплина Аэробика 5 человек 11-13 лет.
Администрация Дворца детского творчества поздравляет спортсменок и педагога дополнительного образования Алешкину Елену Александровну с отличными результатами!
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