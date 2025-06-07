Убытки и рост цен: чем может грозить новый закон об отечественных такси

В конце мая Госдума приняла законопроект, ужесточающий требования к машинам, выполняющим функции такси. Теперь они должны соответствовать уровню локализации, то есть заниматься извозом можно будет на автомобилях, произведенных в нашей стране. Документ вызвал бурную полемику среди водителей и предпринимателей. О нюансах и возможных последствиях нашумевшего нормативного акта расскажем в нашем небольшом обзоре.

Операция «локализация»

Итак, с 1 марта 2026 года для перевозки пассажиров планируется использовать только машины отечественной сборки. Как утверждают парламентарии, главная цель закона — поддержка российских производителей и побудить бизнесменов из других стран размещать автопредприятия на территории России. Однако обсуждение законопроекта затянулось на полтора года, в обществе развернулась дискуссия о нужности введения столь жестких норм. В итоге документ значительно смягчили с учетом мнения представителей отрасли и производителей автомобилей.

Согласно закону, в реестр такси будут вноситься лишь те автомобили, которые соответствуют одному из двух критериев:

имеют высокий уровень локализации производства в России — не менее 3200 баллов;

выпущены в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Для нескольких регионов предусмотрена отсрочка. В Калининградской области и Сибирском федеральном округе новые правила заработают 1 марта 2028 года. В Дальневосточном федеральном округе — 1 марта 2030 года.

Огласите весь список, пожалуйста

Предприниматели, работающие в сегменте пассажироперевозок, считают, что новым требованиям сейчас соответствуют лишь модели «АвтоВАЗа» и ограниченный перечень марок, выпускаемых в России. Среди них — четыре модели Lada (Granta, Vesta, Iskra, Aura), «Москвич-3», «Москвич-6», XCITE X-Cross 7 и X-Cross 8, электромобили Evolute i-PRO и i-JOY.

Однако список автомобилей, которые можно будет покупать с 1 марта 2026 года, неизвестен. Его готовит Минпромторг.

Потери, угрозы и осторожные прогнозы

Аналитический центр при правительстве РФ обнародовал прогноз: из-за нововведений рынок такси может потерять до 507 тысяч водителей — около 51% от общего числа — и до 289 млрд рублей.

Вопрос, что будет с ценами на перевозки и отечественные авто после вступления документа в силу и возможного сокращения количества самих такси, остается открытым.

Опрошенные нами рязанские представители таксомоторного бизнеса осторожны в своих оценках, тем более что закон разрешает эксплуатировать машины импортного производства самозанятым, использовать для перевозок существующие авто, пока не истечет срок их эксплуатации, и покупать новый транспорт для коммерческих нужд без оглядки на производителя до вступления в силу закона.

Кроме того, эксперты полагают, что начало действия резонансного документа могут отсрочить, подкорректировать список допущенных марок либо отдать механизм реализации на откуп регионам.

Не вполне понятно, как станет работать закон в случае возвращения на российский рынок ушедших автомобильных брендов и как отечественные производители будут подходить к качеству выпускаемой продукции в условиях тотального доминирования в сегменте коммерческих перевозок.