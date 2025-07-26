Уборочная кампания в Михайловском округе началась с молитвы

Одними из первых к важнейшей кампании сельскохозяйственного года приступили аграрии ООО «Малинки». По доброй традиции перед началом жатвы руководство хозяйства пригласило клирика Михайловского благочиния протоиерея Димитрия Челнокова, настоятеля Архангельского храма с. Малинки, чтобы испросить Божьего благословения на труды земледельцев. Об этом сообщает Рязанская епархия.

В торжественном событии также приняли участие депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров и глава администрации Михайловского округа Евгений Сидоров, механизаторы и коллектив предприятия, приехали гости из окружного центра.



Отец Димитрий отслужил молебен о даровании благоприятной погоды, крепких сил и богатого урожая. В своём напутственном слове батюшка подчеркнул, что труд хлебороба — это не только физическая работа, но и дело, требующее мудрости, терпения и упования на Бога.



После молитвы комбайны и уборочная техника были окроплены святой водой, а сами механизаторы получили благословение на предстоящие труды.