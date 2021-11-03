Уборка Рязани продолжается в круглосуточном режиме

Уборка городских территорий продолжается в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На уборку города 3 ноября вышли 164 сотрудника и 89 единиц техники Дирекции благоустройства. Бригады мехуборки очистили прилотковую часть улицы Бирюзова, на участке от Телезавода до улицы Промышленной.

Листву сгребали и вывозили в сквере Железнодорожников, Верхнем городском парке, Бульваре Победы и других территориях. Стрижка кустарника продолжается в сквере на улице Княжье поле.

За сутки с улиц вывезено 118 кубических метров смета и 52 куб. м грунтовых наносов. Подбор осуществлялся на участках улиц Промышленной, Высоковольтной, Дзержинского, Чкалова.

2 ноября листву сгребали и вывозили в Центральном парке культуры и отдыха, сквере на улице Высоковольтной, Бульваре Победы. Сорную растительность удалили на улице Новоселов, поселке Соколовка. Аварийные деревья спилили на улицах Соборной, Коняева, Забайкальской, Трудовой. С улиц Соборной, Полетаева, Ленинского Комсомола, Разина на переработку вывезено 14 кубических метров древесных отходов.

Ночью проезжую часть подметали на улицах Урицкого, Новой, Касимовском шоссе, Соборной, Кальной, Свободы, Николодворянской, Затинной, Фирсова, Лермонтова, Радиозаводской, Электрозаводской, Ленина, Семинарской, Каширина, Солнечной, Полонского, Подгорной, Щедрина, Введенской, Вознесенской, Горького, Краснорядской, Маяковского, Яхонтова, Чапаева, Пролетарской, Окском шоссе, Кремлевский Вал, Зубковой, Есенина, Спортивной, Куйбышевском шоссе, Колхозной, Театральной площади, Тимуровцев, Советской Армии, Новоселов, Тимакова, Песоченской, Братиславской, Славянском проспекте, Халтурина, Разина, Матросова, Трудовой, Ломоносова, 2-й Прудной, Добролюбова, Рязанской, Соколовской, Шереметьевском проезде, Северном и Южном переулках, разворотном круге общественного транспорта в поселке Строитель, Связи, Голенчинском шоссе, Баженова, Гагарина, Стройкова, Черновицкой, Чкалова, Щорса, Корнилова, Котовского, Татарской, Островского, Керамзавод, Ленинского Комсомола, Полетаева, Военных Автомобилистов, дороге на Кирпичный завод, Интернациональной, Княжье поле, Семчинской, Бирюзова, 1-й Красной, Космонавтов, Молодцова, Станкозаводской, Московском шоссе, проезде Шабулина.

В праздничные выходные дни в городе запланированы работы по очистке урн, подметанию дорог и тротуаров, сбору случайного мусора.