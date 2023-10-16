Понедельник, 16 октября, 2023
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Убивший жену собачьим ошейником мужчина получил 8 лет колонии

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Мужчина, забивший жену до смерти, получил 8 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Обвинительный приговор по делу вынес суд в Наро-Фоминске. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего.

9 июня 2023 года М., находясь в состоянии алкогольного опьянения в загородном доме в Наро-Фоминском районе, во время ссоры жестоко избил жену. Супруг нанёс женщине 40 ударов кулаками рук, ногами, зажатым в руке собачьим ошейником с металлической пряжкой.

От полученных ран пострадавшая скончалась на месте.

В качестве наказания суд назначил М. 8 лет колонии строго режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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