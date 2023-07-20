Убивший женщину кувалдой рецидивист выходит на свободу после 10 лет колонии

39-летний кузбасский убийца из Калтана после освобождения из колонии будет 10 лет находиться под надзором, сообщила пресс-служба Мариинского городского суда Кемеровской области.

Мужчина попал в колонию 10 лет назад после убийства пожилой женщины кувалдой. Добычей убийцы стали 2,5 тысячи рублей.

В августе 2013 года осуждённый выпивал с пожилыми женщинами. Когда водка закончилась, хозяйка дома стала оскорблять гостя. Разозлившись, он взял во дворе кувалду и нанёс 5 ударов по голове пенсионерки.

Ранее он видел, что убитая доставала деньги из носка. Забрав 2,5 тысячи мужчина ушёл. Убитую обнаружила знакомая, рассказала сестре погибшей, и уже вместе они сообщили о случившемся в полицию.

За убийство рецидивист получил 10,5 лет колонии строго режима. В ближайшее время мужчина выходит на свободу. Администрация колонии попросила суд установить в отношении него административный надзор.

Суд своим решением установил административный надзор сроком на 10 лет, назначив ряд ограничений. Убийца обжаловал решение. В жалобе указывал, что суд не учёл положительные характеристики в период отбывания наказания, отсутствие взысканий, замену режима отбывания наказания с особого на строгий.

Также не согласился с запретом посещать заведения общепита, где продают алкоголь, попросил снизить срок административного надзора до 6 лет.

Кемеровский областной суд оставил решение Мариинского городского суда без изменений.