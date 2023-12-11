Убивший полицейского «рыбновский стрелок» арестован до 5 февраля 2024 года

В понедельник, 11 декабря, суд принял решение арестовать «рыбновского стрелка» до 5 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.
6 декабря в деревне Высокое Рыбновского района мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции из охотничьего ружья. Полицейский получил смертельное ранение.
7 декабря стрелка задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствие готовится предъявить обвинение.
По данным прокуратуры Рязанской области решение о заключении под стражу принял Советский районный суд Рязани.