В Канске завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней женщины, обвиняемой в убийстве троих своих малолетних детей. Как сообщает Следственный комитет, по результатам экспертизы у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство, которое лишало её возможности осознавать свои действия.

Убийство произошло 14 апреля 2025 года в доме по улице Герцена в Канске. В тот день женщина находилась дома с 4-летней дочерью и 7-месячным сыном. Ещё двое сыновей, 7 и 8 лет, были в школе, а отец детей — на работе.

Следствие установило, что женщина задушила 4-летнюю дочь, а затем ударила её топором в область ключицы. После этого нанесла множественные удары топором по голове и телу 7-месячному сыну и 8-летнему сыну, который вернулся из школы. Очевидцем расправы стал 7-летний сын, которого мать взяла с собой и пошла к родителям. Там ребёнок рассказал о произошедшем.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления женщина не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим, уголовное дело направлено в прокуратуру. Женщине грозит не тюремное заключение, а принудительное лечение.

При этом следствие продолжает расследование уголовных дел в отношении других лиц, связанных с этой трагедией. Так, продолжается дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, а также дело в отношении отца погибших детей, которого обвиняют в истязании 7-летнего сына.