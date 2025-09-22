Понедельник, 22 сентября, 2025
17.1 C
Рязань
Новости России

Убившая трёх детей в Канске мать была невменяемой

Алексей Самохин

В Канске завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней женщины, обвиняемой в убийстве троих своих малолетних детей. Как сообщает Следственный комитет, по результатам экспертизы у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство, которое лишало её возможности осознавать свои действия.

Убийство произошло 14 апреля 2025 года в доме по улице Герцена в Канске. В тот день женщина находилась дома с 4-летней дочерью и 7-месячным сыном. Ещё двое сыновей, 7 и 8 лет, были в школе, а отец детей — на работе.

Следствие установило, что женщина задушила 4-летнюю дочь, а затем ударила её топором в область ключицы. После этого нанесла множественные удары топором по голове и телу 7-месячному сыну и 8-летнему сыну, который вернулся из школы. Очевидцем расправы стал 7-летний сын, которого мать взяла с собой и пошла к родителям. Там ребёнок рассказал о произошедшем.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления женщина не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим, уголовное дело направлено в прокуратуру. Женщине грозит не тюремное заключение, а принудительное лечение.

При этом следствие продолжает расследование уголовных дел в отношении других лиц, связанных с этой трагедией. Так, продолжается дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, а также дело в отношении отца погибших детей, которого обвиняют в истязании 7-летнего сына.

Самые читаемые материалы

Семья и отношения

Осенние свадьбы: Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов уходящей недели

К пожеланиям присоединились рязанцы в комментариях к публикации.
Культура и события

В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.
Новости России

Жена развелась с предателем Ступниковым, погубившим около 200 россиян

Супруга бывшего офицера российской армии Льва Ступникова развелась с ним,...
Погода

Рязанцев ждет резкое похолодание: ученый рассказал о погоде на ближайшие дни

В понедельник, 22 сентября, рязанцам повезет с погодой последний раз – севернее региона, через Белое море, будет проходить крупный и активный циклон, он обратится к Центру России своим теплым сектором.

Последние новости

Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Новости России

«Возмездие не за горами»: в Госдуме прокомментировали атаку на Крым

Возмездие не за горами и киевский режим поплатится за свои преступления, — сказал Шеремет
Новости России

Мошенники будут красть данные с iPhone, предлагая установить RuStore — эксперты

Злоумышленники связываются с владельцами iPhone, представляясь сотрудниками госорганов, чтобы украсть персональные данные или получить доступ к их устройствам.
Новости России

В убийстве пропавшей 3-летней девочки обвиняется её отец

Чтобы скрыть следы преступления и отвести от себя подозрения, мужчина сообщил матери ребенка, что девочку якобы похитили. После этого они вместе обратились в полицию.
Происшествия

Пистолет Макарова нашли во время уборки берега Оки в Рязани 

Ржавое оружие волонтёры принесли на пункт сбора отходов, находившийся на месте сотрудник полиции сразу же вызвал оперативную группу.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.
Здоровье

Нарколог Исаев: Употребление алкоголя более трех раз в неделю — сигнал опасности

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев предупредил, что регулярное употребление алкоголя чаще двух-трех раз в неделю может быть тревожным сигналом, указывающим на риск развития зависимости.
Происшествия

Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Рязанской области утром 22 сентября

Сама угроза атаки беспилотников действовала в Рязани и области с 01:31. Жителям региона предложили укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 