Убивал не COVID-19: учёные назвали настоящую причину смертности у тяжёлых пациентов

Шокирующее открытие американских учёных переворачивает представления о причинах смертности во время пандемии COVID-19, сообщает News.ru со ссылкой на издание Science Alert. Как выяснилось, для многих тяжело больных основную угрозу представлял не сам коронавирус, а осложнения от лечения.

Учёные из США проанализировали данные более 500 пациентов с тяжёлой пневмонией и дыхательной недостаточностью, в том числе 190 человек с COVID-19. Сравнив состояние выживших и умерших с помощью искусственного интеллекта, исследователи пришли к неожиданному выводу:

Цитокиновый шторм, который ранее считался основной причиной смертности при COVID-19, не сыграл решающей роли.

Вместо этого выяснилось, что главной причиной летальных исходов стала вентилятор-ассоциированная пневмония (ВАП) — бактериальная инфекция, развивающаяся у пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ.

ВАП — одно из самых серьёзных осложнений при длительной искусственной вентиляции лёгких. Её сложно диагностировать, а существующие методы выявления и лечения недостаточно эффективны.

Исследователи подчёркивают:

«Ключевую угрозу для пациентов на ИВЛ представляют именно вторичные бактериальные инфекции».

Эти данные требуют пересмотра и улучшения протоколов диагностики и лечения ВАП, чтобы в будущем можно было сохранить больше жизней — не только во время пандемий, но и при любом тяжёлом поражении лёгких.