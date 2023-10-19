Убиты сын и тёща основателя групп «Парк горького» и «Цветы» Стаса Намина

В Подмосковье найдены убитыми сын и тёща основателя групп «Парк горького» и «Цветы» Стаса Намина, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, убиты 30-летний кинематографист Артём Микоян и теща Стаса Намина — 85-летняя Полина Ткаченко. Трупы найдены в коттедже в деревне Крюково. Оба получили ножевые ранения.

По информации ГСУ СК РФ по Московской области, по факту убийства в Истре возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Задержан подозреваемый — родственник погибших. По данным Baza, это еще один сын Стаса Намина 39-летний Роман Микоян.