Убийство судебного пристава Калужского могли видеть двое подростков

Убийство судебного пристава Сергея Калужского, которое произошло в Рязани 1 ноября, могли видеть двое подростков.

Об этом сообщает «RT» со ссылкой на соседку погибшего. Именно она позвонила жене Калужского и сказала об убийстве.

Рязанка отметила, что в тот вечер сидела на скамейке и услышала «страшный раскат», похожий на взрыв петарды.

Она вспоминает, что двое подростков сказали ей: «А мы видели, как вот так мужчина руку держал и стрелял… и побежал».

Напомним, за убийство Калужского ищут велосипедиста во всем черном.