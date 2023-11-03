Пятница, 3 ноября, 2023
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Убийство судебного пристава Калужского могли видеть двое подростков

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Убийство судебного пристава Сергея Калужского, которое произошло в Рязани 1 ноября, могли видеть двое подростков.

Об этом сообщает «RT» со ссылкой на соседку погибшего. Именно она позвонила жене Калужского и сказала об убийстве.

Рязанка отметила, что в тот вечер сидела на скамейке и услышала «страшный раскат», похожий на взрыв петарды.

Она вспоминает, что двое подростков сказали ей: «А мы видели, как вот так мужчина руку держал и стрелял… и побежал».

Напомним, за убийство Калужского ищут велосипедиста во всем черном.

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