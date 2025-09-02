Убийство «кубанской дюймовочки»: мама рассказала подробности

В Краснодарском крае расследуют резонансное убийство 36-летней Татьяны, которую знакомые ласково называли «Дюймовочкой» из-за её невысокого роста — всего 145 см. Девушка пропала 21 августа, когда поехала на рынок и не вернулась домой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к ней в машину сел высокий мужчина.

«Перед этим Таня заезжала в церковь, она как чувствовала, помолилась, хотя очень редко посещала церковь. Добрая моя девочка была, но всех не довозила, она вообще никого не возила. Просто он ходил по пятам, там камеры запечатлели, что он ходил, просил довезти», — поделилась с RT её мать Галина.

Около 11 часов утра Галина последний раз разговаривала с дочерью по телефону, и та сказала, что уже купила мясо и скоро будет дома. После этого связь оборвалась.

Подозреваемый, 51-летний Олег К., был задержан и уже признался в совершённом преступлении. Он показал, где спрятал тело. Некоторые СМИ писали, что мотивом убийства стала месть отцу Татьяны из-за давнего финансового конфликта. Но мать погибшей решительно опровергла эти домыслы.

«Дел у нас с этим Олегом никогда не было. Мы были знакомы, потому что 15 лет назад его тесть, теперь уже бывший, поставлял сахар в нашу торговую точку. Мы деньги платили вовремя, ни копейки не должны. Потом он ушёл на пенсию, и наши пути разошлись. Олег был просто зятем нашего поставщика, не более», — рассказала Галина.

Следствие восстановило хронологию событий. Олег К. попросил Татьяну подвезти его от рынка. Уже в дороге он попросил её свернуть в сторону очистных сооружений Усть-Лабинска, где и нанёс множественные ножевые ранения. После этого он пересадил тело на заднее сиденье и отвёз автомобиль в район станицы Кирпильской, по пути избавившись от её личных вещей и телефонов.

«На следующее утро подозреваемый вернулся на место преступления и переместил автомобиль в лесополосу между хутором Бураковским и станицей Кирпильской, где его через некоторое время обнаружили местные жители. Там же он закопал тело жертвы», — сообщили в Следственном комитете.

25 августа добровольцы нашли «Ниву», принадлежавшую Олегу К., в салоне которой были лопата и пробитое колесо от машины Татьяны. Мужчина несколько дней скрывался, но в ночь на 2 сентября был задержан.