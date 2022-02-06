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Воскресенье, 6 февраля, 2022

Убийцы и насильники пятилетней девочки жалуются на плохое обращение в СИЗО

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Убийцы и насильники пятилетней девочки жалуются на плохое обращение в СИЗО

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Обвиняемые в убийстве и изнасиловании пятилетней девочки в Костроме Денис Герасимов и Вадим Беляков жалуются на плохое обращение в СИЗО, пишет МК.

Как стало известно, злоумышленников доставили спецэтапом в Москву в ночь со 2 на 3 февраля. Конвоиры предпринимали повышенные меры по обеспечению их безопасности из-за опасения, что люди устроят самосуд над педофилами. Разместили их в одиночных камерах.

Мужчины попали на карантин, после чего их поместят в психиатрическую больницу «Бутырки», а оттуда вывезены в центр им. Сербского на экспертизу.

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Трагедия произошла 4 января, когда Герасимов и Беляков похитили девочку, которая играла около Дома культуры, где работала ее мать. В общежитии изверги надругались над жертвой и зарезали ее.

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