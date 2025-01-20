Убийцу девушки, найденную в «Запорожце» Гоши Куценко, выдала глупая ошибка

Предполагаемого убийцу девушки, чей труп нашли в «Запорожце» актера Гоши Куценко на Кутузовском проспекте, выдали кровавые следы на брусчатке, пишет « КП » со ссылкой на источник.

По его данным, 30-летний Альберт А. после убийства решил спрятать женщину в ту же машину, где он уже несколько дней жил. Для этого он протащил жертву около 30-40 метров.

«Чуть позже один из местных жителей, увидев кровавые следы на брусчатке, вызвал полицию», —говорится в публикации.

Убийцу задержали в том же «Запорожце», он не успел сбежать. По данным издания, ранее его судили за убийство, кражу и изнасилование.

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Труп женщины обнаружили в минувшие выходные, на нем зафиксированы многочисленные ножевые ранения. Злоумышленник признался, что выпивал со своей будущей жертвой. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора.

Мужчину отправили в СИЗО. По данным SHOT, он попросился на СВО.

По одной из версий, злоумышленник как минимум неделю проживал в раритетной машине артиста, которую ему удалось взломать.