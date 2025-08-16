Суббота, 16 августа, 2025
Убийца судьи в Камышине после расправы отправил голосовое сообщение сестре

Обвиняемый в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина в Камышине после расправы отправил голосовое сообщение сестре, пишет «МК».

Резонансное преступление произошло вечером в четверг. Сергей Кибальников избил жертву прикладом ружья, открыл огонь, затем добил потерпевшего ножом. По данным SHOT, он отрезал оппоненту половой орган и воткнул холодное оружие в глаз.

«Прости меня, так случилось», — сказал мужчина сестре.

После этого он сразу же сдался полиции. По предварительной версии, причиной нападения стала ревность. Жена Кибальникова работала секретарем у судьи.

Знакомые уточнили, что задержанный всегда был абсолютно нормальным человеком. Они добавили, что первая жена Кибальникова ушла от него.

Происшествия

МЧС: пожар в посёлке Лесной тушат 70 специалистов и 28 единиц техники

Персонал предприятия эвакуирован, угрозы жилому сектору нет. По предварительным данным, погибли 5 человек, число пострадавших уточняется.

