Убийца архитектора Супоницкого оставил бывшей жене предсмертную записку

Предполагаемый убийца архитектора Александра Супоницкого Константин Козырев оставил своей экс-супруге предсмертную записку, пишет «КП».

В ней 49-летний бывший топ-менеджер фирмы-застройщика извинился перед женщиной за то, что у нее будут обыски. Он добавил, что «не может поступить иначе».

По одной из версий, в 2019 году Супоницкий взял у Козырева три миллиона долларов под расписку, но долг так и не вернул.

«Это выводило его из себя, и он организовал слежку за должником», — говорится в публикации.

Убийство произошло 8 октября в ЖК «Царская столица» в центре Петербурга. Там застрелили 73-летнего архитектора на глазах у его 10-летней дочери.

Козырев, следил за жертвой и снял комнату в том же доме. Он поставил Супоницкого на колени и выстрелил в затылок, а затем устроил пожар в квартире ниже. Его нашли мертвым.