Убийца 8-летней Насти Муравьевой из Тюмени оказался наркоманом

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению Виталия Бережного в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой из Тюмени, пишет КП.
Инцидент произошел 30 июня прошлого года. По версии следствия, злоумышленник встретил ребенка на площадке первого этажа жилого дома по улице Судостроителей. Обманным путем он заманил потерпевшую к себе в арендованную квартиру.
Там педофил зверски расправился с маленькой Настей, связав ей руки электрическим проводом и заклеив рот скотчем. После этого он убил девочку. Тело потерпевшей Бережной упаковал в коробке от бытовой техники и хранил у себя в квартире.
Выяснилось, что в день совершения преступления мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Оказалось, что 40-летний убийца ранее служил в полиции.