Убийца 8-летней Насти Муравьевой из Тюмени оказался наркоманом

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению Виталия Бережного в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой из Тюмени, пишет КП.

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Инцидент произошел 30 июня прошлого года. По версии следствия, злоумышленник встретил ребенка на площадке первого этажа жилого дома по улице Судостроителей. Обманным путем он заманил потерпевшую к себе в арендованную квартиру.

Там педофил зверски расправился с маленькой Настей, связав ей руки электрическим проводом и заклеив рот скотчем. После этого он убил девочку. Тело потерпевшей Бережной упаковал в коробке от бытовой техники и хранил у себя в квартире.

Выяснилось, что в день совершения преступления мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Оказалось, что 40-летний убийца ранее служил в полиции.