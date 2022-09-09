Убийца 17-летнего парня, представленного к награде Бастрыкиным, получил 24,5 года колонии

В Бурятии суд вынес обвинительный приговор 33-летнему ранее судимому жителю села Малый Куналей Бичурского района. Мужчину признали виновным в убийстве, а также в совершении других преступлений. Подробности сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

Из-за частых конфликтов от мужчины ушла жена. Вечером 28 ноября 2020 года нетрезвый обвиняемый пришёл в дом к тёще и устроил скандал. В какой-то момент зять вытащил нож и пошёл на женщину. За мать вступился 17-летний сын. Мужчина ударил подростка ножом в грудь, молодой человек умер от раны.

После этого злоумышленник стал удерживать на месте находившихся в доме людей, не позволяя им выйти или вызвать скорую помощь. Хозяйку дважды ударил кулаком в лицо, один раз ножом в грудь. Также ударил ножом в живот пришедшую в гости подругу пожилой женщины.

— Также он высказывал людям угрозы убийством, размахивал перед ними ножом и наносил им удары по предметам мебели, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Когда преступник отвлёкся, дочь хозяйки сумела выбежать из дома и позвать помощь. Мужчина сбежал, но его вскоре задержали правоохранители. При задержании он применил насилие в отношении полицейского.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 24,5 лет колонии особого режима.

По поручение председателя СК РФ Александра Бастрыкина погибшего подростка наградили. Медаль СК России «Доблесть и отвага» была вручена матери школьника.