Убийца 16-летней девушки получил пожизненный срок

В Красноярском крае житель Дивногорска осужден к пожизненному лишению свободы за убийство 16-летней девушки, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ.

Ивана Панченко признали виновным в убийстве, насильственных действиях сексуального характера и разбое.

Преступление мужчина совершил в состоянии опьянения 22 июля 2023 года. На виадуке, находящемся на улице Гидростроителей в Дивногорске, мужчина заметил незнакомую девушку. Преступник, угрожая убийством, отвёл жертву в лесной массив.

— В лесополосе обвиняемый забрал у девушки сумку, завладел личными вещами, после чего совершил насильственные действия сексуального характера, — сообщает пресс-служба Следкома.

Сначала Панченко пытался задушить девушку руками, затем порезал ей шей осколком бутылки. Добычей убийцы стали вещи девушки, общей стоимостью 7 тысяч рублей.

Труп потерпевшей на берегу Енисея нашли 24 июля волонтёры.

Панченко полностью признал вину. Суд приговорил душегуба к пожизненному сроку в колонии особого режима.