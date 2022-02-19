Убийц и насильников пятилетней девочки из Костромы признали вменяемыми

Экс-адвокат Андрей Алешкин, который представляет интересы семьи погибшей пятилетней девочки из Костромы, раскрыл детали расследования, пишет МК.

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По его словам, судебно-психиатрическая экспертиза признала злоумышленников Дениса Герасимова и Вадима Белякова полностью вменяемыми и способными нести полную ответственность за содеянное. Таким образом, мужчинам теперь грозит пожизненный срок.

Ранее сообщалось, что одного из убийц могут признать невменяемым из-за «проблем с психикой». Однако «отмазаться по голове» у детоубийц не выйдет.

Трагедия произошла 4 января, когда Герасимов и Беляков похитили девочку, которая играла около Дома культуры, где работала ее мать. В общежитии изверги надругались над жертвой и зарезали ее.