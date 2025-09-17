У зрительницы случился инсульт на концерте Лолиты в Геленджике 

У зрительницы концерта Лолиты в Геленджике случился инсульт. Об этом певица рассказала в своём телеграм-канале.

Артистка поблагодарила врачей скорой помощи, благодаря которым женщину удалось спасти. При этом Лолита отметила, что в её райдере есть пункт об обязательном присутствии во время выступления медиков.

По словам певицы, это уже не раз спасало жизнь зрителей.

«Пожалуйста, рассмотрите это на законодательном уровне. Все театры и концерты должны на время представления иметь возможность экстренной помощи», — написала Лолита.