Пятница, 22 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

У жителя Старожилова конфисковали автомобиль за вождение в нетрезвом виде

Дата публикации

Валерия Мединская
Изображение от jcomp на Freepik

Старожиловский районный суд вынес приговор  27-летнему мужчине, которого обвиняют в вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Сотрудники Госавтоинспекции в районе Старожилова остановили мужчину, управляющего автомобилем марки «Тойота Королла». При прохождении медицинского освидетельствования у водителя выявлено состояние алкогольного опьянения.

Суд назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев. Принадлежащий мужчине автомобиль конфискован в собственность государства.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Из-за шторма многие жители Рязани остались без света

В РГРЭС перечислили адреса отключений.
Новости Рязани и области

В Спасском районе простились с погибшим на СВО Александром Астаниным

Мужчина заключил контракт в сентябре этого года.
Новости Рязани и области

Рязанские школьники и студенты могут поучаствовать в «Зелёном Зачёте»

Это уникальная возможность для детей и подростков оценить свой уровень экологической грамотности.