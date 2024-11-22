У жителя Старожилова конфисковали автомобиль за вождение в нетрезвом виде

Старожиловский районный суд вынес приговор 27-летнему мужчине, которого обвиняют в вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Сотрудники Госавтоинспекции в районе Старожилова остановили мужчину, управляющего автомобилем марки «Тойота Королла». При прохождении медицинского освидетельствования у водителя выявлено состояние алкогольного опьянения.

Суд назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев. Принадлежащий мужчине автомобиль конфискован в собственность государства.