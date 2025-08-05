У Женской консультации №1 в Рязани появилась удобная парковка для пациенток

В центре Рязани решена давняя проблема с парковкой у Женской консультации №1. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области.

Ранее неиспользуемый участок у медицинского учреждения был преобразован в полноценную парковочную зону. В рамках благоустройства заменили старый забор, расчистили территорию, организовали удобный въезд, установили шлагбаум и обустроили само пространство.

Парковка предназначена исключительно для пациенток, записанных на приём к врачу. При этом использовано экологичное покрытие: визуально оно напоминает газон, специальная решётка защищает траву от повреждений колёсами и сохраняет ровную поверхность.

Рядом обустроили зону отдыха с лавочками в тени деревьев.