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Вторник, 22 февраля, 2022

У вокзала Рязань-2 заметили колонну автобусов для беженцев с Донбасса

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У вокзала Рязань-2 заметили колонну автобусов для беженцев с Донбасса

Александр Ильин
Фото: МЧС РФ

Вечером 22 февраля у территории вокзала Рязань-2 сняли на видео колонну автобусов для беженцев из ДНР и ЛНР. Ролик опубликовали в группе «RZN LIFE» Вконтакте.

«Много автобусов на вокзале Рязань-2. Ожидаем приезда беженцев», — написал автор.

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22 февраля стало известно, что в Рязанскую область выехал пассажирский железнодорожный состав с жителями Донбасса.

В поезде более 700 человек, в том числе дети, пожилые, люди с ограниченными возможностями здоровья.

Прибывшие будут зарегистрированы, расселены в пунктах временного размещения. Все пройдут медицинский осмотр, экспресс-тест на COVID-19.

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Ранее мэрия просила рязанцев не парковать автомобили в районе железнодорожного вокзала Рязань-2, около площади Дмитриева, в период с 22 февраля до 18.00 23 февраля.

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