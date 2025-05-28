У вокзала «Рязань-2» продолжаются работы по благоустройству сквера

В сквере у железнодорожного вокзала «Рязань-2» активно ведутся работы в рамках комплексного благоустройства. Еженедельно проходят встречи с подрядчиком для контроля за ходом реализации проекта.
На данный момент завершается капитальный ремонт инженерных коммуникаций, выполняется планировка территории, завезен бордюрный камень. Одним из ключевых объектов станет стела «Город трудовой доблести» — уже началась заливка фундамента под монумент.
Кроме установки памятного знака, в сквере появятся новые пешеходные дорожки, зоны отдыха с удобными скамейками, современное освещение, а также дополнительные зеленые насаждения.
Администрация продолжит регулярный мониторинг качества и сроков выполнения работ. Ожидается, что обновленный сквер станет комфортным общественным пространством и данью памяти героям прошлых лет.
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