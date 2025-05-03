У сыгравшей Алису Селезнёву в «Гостье из будущего» актрисы нашли онкозаболевание

У исполнительницы роли Алисы Селезнёвой в фильме «Гостья из будущего» обнаружено онкологическое заболевание, пишет MASH.

53-летняя Наталия Гусева-Мурашкевич несколько лет назад начала жаловаться на ухудшение самочувствия. После обследований врачи поставили ей страшный диагноз. С тех пор бывшая актриса борется с быстро растущими злокачественными новообразованиями и регулярно обращается за медицинской помощью.

Она перенесла несколько операций, болезнь пока не удаётся остановить. Врачи запретили Наталии заниматься тяжёлой физической работой.