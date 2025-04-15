Вторник, 15 апреля, 2025
14.3 C
Рязань
Фото: Сапожковской ветстанции и Кристины Якомовой
Экология, природа, животные

У спаниеля обнаружили пироплазмоз после укуса клеща в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Сапожковском районе у спаниеля Оскара обнаружили пироплазмоз после укуса клеща, врачи спасли собаку. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Хозяйка спаниеля Оксана привела питомца в ветлечебницу с жалобами на вялость и отсутствие аппетита. Врачи обнаружили у животного пироплазмоз – болезнь, передающуюся через укус клеща, и анемию, повреждено много эритроцитов. Было решено сделать Оскару переливание крови, донором стала немецкая овчарка по кличке Мухтар. После лечения спаниель пошел на поправку.

«Решила показать его нашим ветврачам. Они взяли анализы и сделали Оскару переливание крови. Продолжили лечение дома. Через пару дней он стал выходить на улицу, но ночевал пока дома. Вскоре наш питомец полностью выздоровел», — поделилась хозяйка спаниеля.

Врачи ветстанции напоминают: важно вовремя обрабатывать собак от клещей и сразу обращаться за медпомощью. Если животное вялое и отказывается от еды, это повод немедленно обратиться к ветеринару. Промедление может стоить жизни вашему питомцу.

У спаниеля обнаружили пироплазмоз после укуса клеща в Рязанской области Врачи обнаружили у животного пироплазмоз – болезнь, передающуюся через укус клеща, и анемию, повреждено много эритроцитов.
Фото: Сапожковской ветстанции и Кристины Якомовой
Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.