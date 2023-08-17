У Солотчинского моста образовалась свалка испорченных арбузов и строительного мусора

Жительница Уфы пожаловалась губернатору Радию Хабир на состояние городской больницы, пишет портал «news102». Женщина и ее сын лежали в неврологическом отделение в июне. По ее словам, состояние помещений плачевное. «Обшарпанные стены. Матрасы, у которых слезает верхняя оболочка и это все сыпется на пол. Более того, когда ложишься на такой...