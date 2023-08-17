У Солотчинского моста образовалась свалка испорченных арбузов и строительного мусора

Жительница Уфы пожаловалась губернатору Радию Хабир на состояние городской больницы, пишет портал «news102».
Женщина и ее сын лежали в неврологическом отделение в июне. По ее словам, состояние помещений плачевное.
«Обшарпанные стены. Матрасы, у которых слезает верхняя оболочка и это все сыпется на пол. Более того, когда ложишься на такой...
В ближайшие пятницу и субботу в Калининградской области ожидается новый пик жары, пишет региональный Telegram-канал «Погода и метеоявления».
По прогнозу синоптиков, днем температура поднимется местами до 35 градусов тепла, возможны грозы.
В среду в регионе ожидается небольшое снижение температуры. Воздух остынет до 27 градусов.
При этом в восточных районах области...
Владимирские метеорологи предупредили о трех природных напастях, которые ожидают жителей областного центра в четверг, пишет «Про Город».
Синоптики сообщили, что сегодня во Владимире будет жарко: столбик термометра днем поднимется до 29 градусов тепла.
«Во-вторых, на четверг прогнозируют «опасное солнце» (шесть баллов)», – говорится в публикации.
Владимирцев предупредили, что находится под...
Трое жителей Ярославля предались сексуальным утехам в парке Павловская роща, пишет портал «Readovka67».
Сначала компания распивала спиртное в общественном месте, после чего решила устроить «тройничок».
На опубликованных в Сети кадрах видно, как одна полуголая женщина пританцовывала вокруг пары, которая занималась непотребством.
Среди прохожих было немало несовершеннолетних. Полиция сообщила, что с...
Ярославский депутат Василий Бобков рассказал о пенсионерке, которая поселила у себя множество бездомных животных, пишет «Про Город».
Все произошло в доме 28/21 по улице Чкалова в Ярославле, где нашли куски мертвых питомцев.
«Квартира завалена биологическими отходами и мусором с помоек, высотой по колено. И в этом аду чудом выжили...
Жители Смоленска заметили двух женщин и мужчину, который отдыхали на берегу Днепра почти полностью без одежды, пишет Readovka67.
Инцидент произошел под Успенским мостом. По словам очевидцев, девушка брила лежащего рядом смолянина.
Бдительные горожане позвонили в полицию и сообщили об эксгибиционистах.
Некоторые предположили, что отдыхающие хотели лишь позагорать, не преследуя при...