В посёлке Шпалозавода в Рязани собираются построить 7-этажные жилые дома

Администрация Рязани опубликовала документацию проведения публичных слушаний по вопросу строительства в посёлке Шпалозавода.

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Специализированный застройщик, ООО «Зелёный сад — Рябиновые гроздья» собирается построить в районе Борок несколько высотных домов. Необходимо поменять зонирование земельного участка на зону многоэтажной жилой застройки.

Слушания пройдут 13 апреля, в 18.00 в административном здании на улице Введенской, 107.

На участке площадью 20,8 тысяч квадратных метров собираются построить несколько 7-этажных жилых домов. Жилой микрорайон будет находиться рядом с Борковским затоном.