У Саши Стоуна сдали нервы в финале шоу «Вызов»

23 декабря в 14:00 зрителей ждет финал шоу «Вызов» — две пары претендентов сразятся за главный приз в 10 миллионов рублей и за статус самых сильных игроков второго сезона проекта. Об этом сообщила пресс-служба ТНТ.

В течение 10 недель 11 звёзд шоу-бизнеса и 11 молодых звёзд из мира науки боролись в командах за главный приз, проходили сложнейшие испытания в Дагестане ради победы. В финал вырвались четверо — пара блогера Саши Стоуна и медиа аналитика Алисы Чубиной, а также дуэт биохимика Дани Калиникина и актрисы Аси Резник. Каждый из них прошел серьезный путь на проекте и доказал, что достоин финала. А кто из них одержит победу, станет известно уже в эту субботу.

В финале участников ждут несколько испытаний, каждое из которых приносит парам баллы. Ребятам придется выложиться по максимуму и физически, и интеллектуально, проявить логику и смекалку, но самое главное — показать взаимопонимание в паре. На финальных испытаниях этот фактор окажется одним из решающих, а нервы у финалистов уже на пределе.

Так, Саша Стоун сорвался на свою партнершу Алису Чубину, когда она решила поддержать его.

«Я не люблю, когда меня трогают, я прям начинаю беситься! А Алиса начала подходить, трогать, а меня это выводит наоборот! Я понимаю, что она хотела поддержать, но в этом и суть тандема. Когда Ася что-то говорит Дане или Даня Асе, то они в секунду понимают друг друга. Вот в этом у нас с Алисой не получилось тандема, вообще никак!», — разоткровенничался блогер и спортсмен.

Актриса Ася Резник также отметила нарастающее психологическое напряжение: «Здесь сложность в том, что у тебя много разных испытаний, и тебе каждый раз нужно делать всё заново, каждый раз всё делать с чистого листа. Один за другим, шаг за шагом. И психологически выдержать это напряжение, правда, не просто».