У россиян возникли проблемы при попытке скачать Windows

Образы операционных систем Windows 10 и Windows 11 на официальном сайте Microsoft стали недоступны пользователям с российскими IP-адресами. Об этом сообщает портал Smotrim.ru. На проблему жалуются россияне и некоторые жители Казахстана.

При нажатии на ссылку для загрузки появляется сообщение об ошибке 404. Также недоступна стала утилита Media Creation Tool для записи скачанного образа на внешний накопитель.

При использовании VPN, если пользователь определяется по IP-адресу как находящегося за пределами России, таких проблем нет, – отмечается в сообщении.

Комментария от компании Microsoft на этот счёт пока нет. В начале марта корпорация объявила о приостановке продаж своих продуктов и услуг в России на фоне специальной операции на Украине.