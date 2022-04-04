У рязанских осуждённых-мусульман начался пост месяца Рамадан

В исправительных учреждениях Рязанской области начался пост для мусульман Рамадан, сообщает пресс-служба ФСИН России.

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Представители Духовного управления мусульман Рязанской области проводят встречи с осужденными. Этот период является важным, так как, способствует духовному очищению, осмыслению, укреплению веры.

Пост месяца Рамадан для мусульман является важнейшим столпом религии, месяц осмысленного выбора прямого пути, который целиком посвящен глубокому познанию.

В своем обращении к осужденным представители Духовного управления мусульман Рязанской области призывают их соблюдать пост и обращаться к молитве, переосмыслить свои ошибки и настроиться на добропорядочную жизнь, а также напомнили о запретах ругаться и сквернословить.