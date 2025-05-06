У рязанки похитили 3 млн, в полиции отказались возбуждать дело

Рязанке отказали в возбуждении дела о мошенничестве. Прокуратура выявила нарушения в сфере приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях.

В полицию обратилась рязанка с заявлением о незаконном оформлении на её имя кредита на сумму более 3 млн рублей. Женщине отказали в возбуждении уголовного дела. Вмешалась прокуратура.

По результатам дополнительной проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Личность преступника удалось установить.