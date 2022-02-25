У рязанцев стало меньше претензий к банкам

Число жалоб, поступивших в Банк России от рязанцев–потребителей финансовых услуг, в 2021 году выросло на 7%. Всего зарегистрировано 1530 обращений. Рост связан с увеличением числа вопросов по работе страхового рынка и микрофинансовых организаций.

- Реклама -

Хотя в общей структуре по-прежнему более половины занимают жалобы на банки, количество таких обращений за год снизилось на 12,7%. Значительнее всего сократилось число жалоб по ипотечному кредитованию — на 57%. Стало меньше вопросов по реструктуризации кредитов в связи с коронавирусом: многие заемщики, которым требовались эти меры поддержки, воспользовались ими раньше. В 3,5 раза реже рязанцы писали о проблемах с банковскими переводами, на треть меньше — о банковских картах.

Страховой рынок в 2021 году возвращался к допандемийным объемам, что повлекло рост жалоб от жителей региона: их зарегистрировано 301, это на 79% больше, чем годом ранее. Но это все еще меньше, чем в 2019 году. Традиционно основную долю в структуре жалоб по страхованию занимают обращения по ОСАГО, а именно на неверное применение коэффициента бонус-малус. Они составляют почти 60% от поступивших по страховому рынку обращений.

Почти на треть выросло число вопросов по микрофинансовым организациям, за год по данной теме рязанцы писали регулятору 223 раза. Чаще всего рязанцы были недовольны методами возвращения долга, отказами в реструктуризации займов, комиссиями, в том числе при продлении договора, а также навязыванием дополнительных платных услуг.

— В конце декабря заработали меры, которые направлены против такой практики. Теперь клиенты банков и микрофинансовых организаций могут в течение двух недель вернуть деньги за любые услуги, привязанные к кредитам или займам. Ранее эта возможность распространялась только на добровольное страхование. Данные изменения должны способствовать сокращению жалоб на навязывание, — считает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Сергей Никоноров.

- Реклама -

В 2,5 раза, до 78 обращений, выросло число жалоб на мошенничество, 10 раз рязанцы писали о финансовых пирамидах, по одному обращению было посвящено деятельности возможного лжебанка и нелегальных кредиторов. Треть подобных сообщений были связаны с социальной инженерией, при которой злоумышленники воздействуют на эмоции жертвы, которая в итоге сама отдает им деньги.