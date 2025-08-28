У рязанцев ещё остаётся возможность попасть на большой КВН и увидеть «Уездный город»

У всех любителей хорошего юмора есть возможность сначала попасть на 1/4 финала Официальной рязанской лиги КВН (12+), а затем на музыкальный фестиваль «Поющий Косопуз» (12+).

Немного билетов еще осталось на сайте kassy.ru. Как ими можно воспользоваться: 28 августа в 19 часов вы приходите в Рязанский дворец молодёжи на Четвертьфинал Лиги. После завершения 1/4 финала на выходе из зала РДМ волонтёры обменяют ваш билет на новый на фестиваль «Поющий Косопуз». Так что обязательно сохраните билет до конца игры! Не пропустите главное юмористическое событие лета!

В рамках фестиваля традиционно будут учреждены награды участникам:

обладатели главных призов Фестиваля – «Поющих Косопузов» первой, второй и третьей степени;

лауреаты фестиваля;

победители в номинациях: «Мисс Голос» и «Мистер Голос» фестиваля,

«Лучшая шутка Фестиваля», «Лучший музыкальный номер» и «Самая поющая команда».

Отдельно будут учреждены призы от партнеров мероприятия. Кроме того, гостей ждёт выступление легендарной команды КВН «Уездный город».