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Фото: vk.com/sudpress62
Происшествия

У рязанца отобрали мотоцикл за нетрезвое вождение

Алексей Самохин

Советский районный суд Рязани признал местного жителя виновным в пьяной езде (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Рязанец, ранее привлечённый к ответственности за нетрезвое вождение, вновь сел за руль своего мотоцикла и совершил ДТП. 

В качестве наказания мужчине назначено 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. Мотоцикл «Racer» конфискован в доход государства. 

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На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

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