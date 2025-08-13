У рязанца нашли целый арсенал дульнозарядных пистолетов 

В селе Секирино полицейские изъяли самодельный дульнозарядный пистолет и ещё девять похожих на него предметов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» получили информацию, что местный житель хранит у себя дома несколько дульнозарядных пистолетов.

Во время обыска в доме 67-летнего мужчины нашли 10 предметов, внешне похожих на такие пистолеты, контейнер с металлическими шариками и банки с порохом. Пистолеты и шарики лежали на полке вместе со слесарными инструментами, порох хранился в соседнем шкафу.

Экспертиза показала, что один из найденных предметов является огнестрельным оружием — дульнозарядным гладкоствольным пистолетом, способным произвести выстрел с убойной силой. Остальные образцы конструктивно похожи на него, но проверка их ещё продолжается.

Всё оружие, похожие предметы и порох были изъяты, владелец задержан.

По предварительным данным, житель Секирино много лет назад вместе с отцом чинил охотничьи ружья знакомым. Позже он сам владел зарегистрированным охотничьим ружьём и увлекался оружием. Несколько лет назад пенсионер начал изготавливать дульнозарядные пистолеты из подручных материалов, украшая их в разных стилях.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.