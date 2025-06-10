У рязанца конфисковали автомобиль для нужд СВО

У жителя села Кривское Сараевского района конфисковали автомобиль для нужд СВО. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Владельца автомобиля FORD KUGA 2017 года выпуска, 41-летнего мужчину, осудили за вождение без прав. Ранее его лишили права управления транспортными средствами.

Решением суда машину конфисковали. Приставы передали иномарку в министерство Минобороны для отправки в зону СВО.