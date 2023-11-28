У православных начался Рождественский пост

40-дневный Рождественский пост начался у православных христиан. Это последний из четырех многодневных постов календарного года.

Завершится пост в рождественский Сочельник 6 января. А 7 числа верующие отметят Рождество Христово.

По сравнению с Великим или Успенским постом Рождественский не такой строгий, отмечает ГТРК «Ока». Пост — это не только воздержание от пищи, в первую очередь человек должен очиститься духовно, избавиться от дурных мыслей, больше думать о Боге.

— Несмотря на то, что пост — это усилия, и физические, и духовные, тем не менее Рождественский пост наполнен настроением Рождества, — рассказал журналистам протоиерей, настоятель Вознесенского храма Рязани Арсений Вилков.