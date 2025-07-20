У побережья Камчатки произошло землетрясение, возможно цунами

В результате серии землетрясений, произошедших в акватории Тихого океана, возможен подход волн цунами. Об этом сообщает управление МЧС Камчатки.

По расчётам Центра цунами ФГБУ «Камчатское УГМС», высота волн не превысит:

60 см — для Алеутского муниципального округа,

40 см — для Усть-Камчатского муниципального округа,

15 см — для Петропавловск-Камчатского городского округа.

По информации Камчатского филиала Геофизической службы РАН, вечером 20 июля в акватории Тихого океана было зафиксировано несколько ощутимых сейсмособытий.

Одно из них произошло по координатам 52.70° северной широты, 161.10° восточной долготы, на глубине 13 км. Магнитуда составила 7,0. Эпицентр находился в 167 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. По инструментальным данным, толчки ощущались в отдельных районах города до 5 баллов.

Второе землетрясение зарегистрировано в точке 52.54° северной широты, 160.16° восточной долготы, на глубине 17 км. Его магнитуда составила 7,6. Эпицентр находился в 115 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Землетрясение ощущалось в районах Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского муниципального района — до 7 баллов по шкале интенсивности.