В мае 2025 года увеличатся пенсионные выплаты сразу у пяти категорий граждан. Об этом сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Первая категория — инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших в годы боевых действий. Им предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей. Деньги получат и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй мировой войны.

Ко второй категории относятся россияне, трудившиеся в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, а также граждане, награждённые орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны. Выплаты предусмотрены и для узников нацистских концлагерей.

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Третья категория — граждане, которым исполнилось 80 лет в апреле. У них произойдёт увеличение пенсии более чем на 10 тысяч рублей. Это связано с удвоением фиксированной выплаты и начислением компенсационной надбавки в размере 1314 рублей.

В четвёртую категорию попадают члены лётных экипажей гражданской авиации. Доплата начисляется тем, кто имеет выслугу от 25 лет для мужчин и от 20 лет для женщин. При увольнении по состоянию здоровья стаж уменьшается на пять лет: до 20 и 15 лет соответственно.

Пятая категория — работники угольной промышленности. Доплаты полагаются гражданам, которые проработали на добыче угля и сланца не менее 25 лет, либо занимались строительством шахт в течение аналогичного срока. Для ряда профессий, включая горнорабочих очистного забоя и проходчиков, минимальный стаж снижен до 20 лет. Размер выплат определяется индивидуально.

Игорь Балынин подчеркнул, что для получения надбавок необходимо было подать документы до 31 марта. Начисления будут проводиться вместе с основной пенсией в мае.