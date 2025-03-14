У некоторых россиян частично перестал работать App Store

Со вчерашнего дня многие пользователи жалуются на недоступность поиска в App Store, пишет утром 14 марта портал iPhones.ru.

По данным источника, при работе поиск не грузит результаты и пишет об ошибке подключения. Остальные функции магазина работают стабильно, в штатном режиме всё работает и на macOS.

Проведённый порталом опрос показал, что проблемы возникли у 15% пользователей, у остальных юзеров всё работает нормально. Также отмечается, что сбой наблюдается только при работе с российскими аккаунтами Apple.

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Причина возникновения проблем пока неизвестна.