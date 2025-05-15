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«У нее был шок»: подруга рассказала о состоянии искалеченной в Дубае модели с Украины

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С марта по май украинская модель Мария Ковальчук, покалеченная в Дубае, перенесла восемь операций,  рассказала ее подруга, пишет «АиФ».

По ее словам, девушка начала говорить, но еще практически не ходит. Психика Ковальчук постепенно приходит в норму. 

«На данный момент она пережила восемь операций и будет нужна еще одна на ногу», — пояснила подруга.

Одна из знакомых Ковальчук написала, что у подруги было шокирующее видео из клиники, где лечится модель, вскоре его удалили.

«Ноги ей разминают, реабилитация тяжелая. Подруга когда ее (пациентку. — Прим. Ред.) увидела, у нее был шок», — сказала она.

Друзья считают, что мать Ковальчук боится рассказывать о состоянии дочери, так как девушка могла быть связана с проституцией и наркотиками.

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