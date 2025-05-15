«У нее был шок»: подруга рассказала о состоянии искалеченной в Дубае модели с Украины

С марта по май украинская модель Мария Ковальчук, покалеченная в Дубае, перенесла восемь операций, рассказала ее подруга, пишет «АиФ».
По ее словам, девушка начала говорить, но еще практически не ходит. Психика Ковальчук постепенно приходит в норму.
Одна из знакомых Ковальчук написала, что у подруги было шокирующее видео из клиники, где лечится модель, вскоре его удалили.
Друзья считают, что мать Ковальчук боится рассказывать о состоянии дочери, так как девушка могла быть связана с проституцией и наркотиками.
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