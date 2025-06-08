У месячного ребенка из Рязани обнаружили тяжелый порок сердца в Липецке

Липецкие врачи спасли грудного ребенка из Рязани. Об этом сообщает министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова в своем телеграм-канале.

Рязанцы вместе со своим месячным ребенком приехали в гости к бабушке и дедушке в Липецк. В гостях малышу стало плохо, он беспокоился и посинел. Родители вызвали скорую. Грудничка доставили в реанимацию областной детской больницы.

Трое суток врачи боролись за жизнь ребенка. У юного рязанца диагностировали редкое заболевание тяжелый тотальный аномальный дренаж легочных вен (ТАДЛВ) – группа врожденных пороков сердца, при котором отсутствует прямая связь легочных вен с левым предсердием. Требовалась срочная операция. Малыша под наблюдением реанимационной бригады доставили в Пензенский кардиологический центр, врачи которого согласились провести операцию. Проведена сложная ангиопластика сосудов сердца. Жизнь ребенка спасена.