«У меня чуть второй инсульт не случился!» — Алексей Воробьёв перенервничал на шоу «Большой хит»

В субботу, 2 августа, в 21:00 на ТНТ выйдет новый выпуск музыкального шоу «Большой хит» (16+), где зрители смогут вспомнить и подпеть легендарным мировым композициям. Участников ждут не только песни, но и напряжённая битва — шоу обещает быть жарким!

В этот вечер на сцену выйдут: Жасмин, Саша Савельева, Зара, Анна Седокова, Александр Панайотов, Лёша Свик, Вадим Галыгин и Алексей Воробьёв. Артисты разобьются на команды и вступят в музыкальный батл, демонстрируя свою эрудицию, слух и артистизм.

Азарт захлестнёт всех — атмосфера накалится до предела. Алексей Воробьёв, например, настолько перенервничает, что едва не потеряет самообладание в одном из раундов. Певец забыл нажать кнопку «подтвердить» после правильного ответа, и это едва не стоило ему победы.

«Я забыл сейчас нажать кнопку “подтвердить”, и у меня чуть второй инсульт не случился, клянусь!» — воскликнет Алексей, держась за сердце.

Эмоций добавят и ведущие, и даже музыканты, исполняющие каверы — не обойдётся без горячих споров и дружеских упрёков. Но всё это — часть большого музыкального праздника, где каждый хит пробуждает ностальгию и драйв.