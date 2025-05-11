У мемориала в Берлине появилось фото деда Зеленского с обращением к россиянам

В Берлине к памятнику воинам Советской Армии принесли фотографию деда Владимира Зеленского Семена Ивановича с обращением к россиянам и украинцам, сообщил военкор Александр Коц в телеграм-канале.
На снимке запечатлен родственник Зеленского — участник Великой Отечественной войны — в военной форме.
Коц уточнил, что дед Зеленского ушел на фронт летом 1941 года добровольцем. Воевал в районе Кривого Рога, форсировал Днепр, сражался за Одессу, участвовал в операции «Багратион», брал Берлин.
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