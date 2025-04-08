У Кремля в Рязани Росгвардия задержала иностранца с наркотиком

В Рязани сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в наркопреступлении гражданина одной из стран Ближнего Востока. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области совместно с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России задержали мужчину, у которого при себе обнаружили 15 свёртков с наркотическим веществом.

Инцидент произошёл во время патрулирования набережной Рязанского кремля. Правоохранители обратили внимание на молодого человека, который вёл себя подозрительно и что-то искал в кустах. При виде сотрудников Росгвардии он попытался скрыться, но был остановлен.

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При досмотре у мужчины обнаружили 15 свёртков с веществом неизвестного происхождения. Задержанным оказался гражданин одной из стран Ближнего Востока, 2001 года рождения.

Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции. Позднее экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком общей массой 17,84 грамма.