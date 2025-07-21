У Ивано-Франковска на Украине ударами ВС РФ повреждена инфраструктура

Вблизи Ивано-Франковска, на западе Украины, несколько объектов инфраструктуры пострадали в результате серии ударов. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своём Telegram-канале.

«Имеем в трёх селах общины повреждения инфраструктуры <…> К сожалению, ударов было очень много», — говорится в сообщении.

В ночь на 21 июля взрывы также произошли в Днепропетровске и Харькове, на востоке Украины. По данным онлайн-карты Минцифры Украины, воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 21:18 по московскому времени, в Днепропетровской — в 22:25.

Ранее, 17 июля, российская армия нанесла удар по инфраструктурному объекту в городе Канев Черкасской области. Подробности о типе поражённого объекта не уточнялись, пишет «Газета.ру».

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